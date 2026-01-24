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Bal des pompiers Monpazier

Bal des pompiers Monpazier

Bal des pompiers Monpazier mardi 14 juillet 2026.

Adresse : Place des cornières

Ville : 24540 Monpazier

Département : Dordogne

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Monpazier

Bal des pompiers

Place des cornières Monpazier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 20:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Bal des pompiers avec restauration sur place dès 20h suivi d’un feu d’artifice.

Menu
– Tourin blanchi périgourdin
– Melon jambon
– Poulet basquaise riz
– Fromage
– Tarte aux pommes
– 1 verre de vin ou 1 bouteille d’eau
– Café
Apportez vos couverts !   .

Place des cornières Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 34 32 17 

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English : Bal des pompiers

Firemen’s ball with catering on the spot from 6 pm followed by a fireworks display.

L’événement Bal des pompiers Monpazier a été mis à jour le 2026-04-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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