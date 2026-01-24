Bal des pompiers Monpazier
Bal des pompiers Monpazier mardi 14 juillet 2026.
Monpazier
Bal des pompiers
Place des cornières Monpazier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 20:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Bal des pompiers avec restauration sur place dès 20h suivi d’un feu d’artifice.
Menu
– Tourin blanchi périgourdin
– Melon jambon
– Poulet basquaise riz
– Fromage
– Tarte aux pommes
– 1 verre de vin ou 1 bouteille d’eau
– Café
Apportez vos couverts ! .
Place des cornières Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 34 32 17
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English : Bal des pompiers
Firemen’s ball with catering on the spot from 6 pm followed by a fireworks display.
L’événement Bal des pompiers Monpazier a été mis à jour le 2026-04-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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