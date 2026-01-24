Monpazier

Bal des pompiers

Place des cornières Monpazier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 20:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Bal des pompiers avec restauration sur place dès 20h suivi d’un feu d’artifice.

Menu

– Tourin blanchi périgourdin

– Melon jambon

– Poulet basquaise riz

– Fromage

– Tarte aux pommes

– 1 verre de vin ou 1 bouteille d’eau

– Café

Apportez vos couverts ! .

Place des cornières Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 34 32 17

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English : Bal des pompiers

Firemen’s ball with catering on the spot from 6 pm followed by a fireworks display.

L’événement Bal des pompiers Monpazier a été mis à jour le 2026-04-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides