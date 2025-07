BAL DES POMPIERS Paulhan

BAL DES POMPIERS Paulhan jeudi 7 août 2025.

260 Route d’Usclas-d’Hérault Paulhan Hérault

Début : 2025-08-07

2025-08-07

Apéritif dès 19h animé par la Pena Les Canastel’s suivi du bal à 22h avec Night Kolorz by CProd by Cassou.

Buvette, foodtrucks. .

260 Route d’Usclas-d’Hérault Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 08

English :

Aperitif hosted by Pena Les Canastel’s, followed by dancing with Night Kolorz by CProd by Cassou.

German :

Aperitif untermalt von der Pena Les Canastel’s, gefolgt von einem Tanz mit Night Kolorz by CProd by Cassou.

Italiano :

Aperitivo a cura di Pena Les Canastel’s seguito da un ballo con Night Kolorz by CProd by Cassou.

Espanol :

Aperitivo ofrecido por Pena Les Canastel’s seguido de un baile con Night Kolorz by CProd by Cassou.

