Informations pratiques

Puyoô

Bal des pompiers

Place de la Mairie Puyoô Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

19h Début de la soirée.

20h Repas moules-frites / Menu enfant Frites- nuggets de poulet et glace.

22h Bal animé par le podium Insomnia.

Sur réservation.

Une permanence sera organisée à la caserne ce vendredi 3 juillet de 17h à 20h. .

Place de la Mairie Puyoô 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 45 80 37

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English : Bal des pompiers

L’événement Bal des pompiers Puyoô a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Coeur de Béarn