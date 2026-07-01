Bal des pompiers Puyoô
samedi 11 juillet 2026 · Puyoô
Informations pratiques
Puyoô
Bal des pompiers
Place de la Mairie Puyoô Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
19h Début de la soirée.
20h Repas moules-frites / Menu enfant Frites- nuggets de poulet et glace.
22h Bal animé par le podium Insomnia.
Sur réservation.
Une permanence sera organisée à la caserne ce vendredi 3 juillet de 17h à 20h. .
Place de la Mairie Puyoô 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 45 80 37
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English : Bal des pompiers
L’événement Bal des pompiers Puyoô a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Coeur de Béarn
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