UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Puyoô

Bal des pompiers Puyoô

samedi 11 juillet 2026 · Puyoô

Bal des pompiers Puyoô

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Adresse
Place de la Mairie
Ville
64270 Puyoô
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Puyoô

Bal des pompiers

Place de la Mairie Puyoô Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

19h Début de la soirée.
20h Repas moules-frites / Menu enfant Frites- nuggets de poulet et glace.
22h Bal animé par le podium Insomnia.
Sur réservation.
Une permanence sera organisée à la caserne ce vendredi 3 juillet de 17h à 20h.   .

Place de la Mairie Puyoô 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 45 80 37 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bal des pompiers

L’événement Bal des pompiers Puyoô a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Coeur de Béarn

À voir aussi à Puyoô (Pyrénées-Atlantiques)