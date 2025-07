Bal des pompiers SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Début : 2025-07-13 14:00:00

Le traditionnel Bal des Pompiers revient cette année pour enflammer votre soirée du 13 juillet ! C’est l’occasion idéale de passer un moment festif et convivial en famille ou entre amis. Venez nombreux et prêts à vous amuser !

Ouverture de la buvette à 14h

Initiations aux gestes qui sauvent et ateliers pompiers pour les enfants.

Folie Bandas en début de soirée

Soirée animée par Podium Eclair à partir de 21h.

Restauration sur place avec des Food Trucks pour vous restaurer.

SAINT-LARY-SOULAN Gymnase Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81

English :

The traditional Bal des Pompiers is back this year to set your July 13 evening alight! It’s the perfect opportunity to spend a festive and convivial evening with family and friends. Come one, come all, and get ready to have fun!

Refreshment stand opens at 2pm

First aid and firefighting workshops for children.

Bandas madness in the early evening

Evening entertainment by Podium Eclair from 9pm.

On-site catering with Food Trucks.

German :

Der traditionelle Feuerwehrball findet auch dieses Jahr wieder statt, um Ihren Abend am 13. Juli in Schwung zu bringen! Er ist die ideale Gelegenheit, um einen festlichen und geselligen Moment mit der Familie oder mit Freunden zu verbringen. Kommen Sie zahlreich und bereit, sich zu amüsieren!

Eröffnung des Imbissstandes um 14 Uhr

Einführungen in lebensrettende Maßnahmen und Feuerwehr-Workshops für Kinder.

Wahnsinn Bandas am frühen Abend

Abendveranstaltung mit Podium Eclair ab 21 Uhr.

Verpflegung vor Ort mit Food Trucks für Ihr leibliches Wohl.

Italiano :

Il tradizionale Ballo dei Vigili del Fuoco torna quest’anno per infiammare la vostra serata del 13 luglio! È l’occasione perfetta per trascorrere una serata di festa con la famiglia e gli amici. Venite tutti e preparatevi a divertirvi!

Il punto di ristoro apre alle 14.00

Introduzione alle tecniche di salvataggio e laboratori antincendio per bambini.

Follia delle bandas all’inizio della serata

Intrattenimento serale a cura di Podium Eclair dalle 21.00.

Ristorazione in loco con Food Trucks.

Espanol :

El tradicional Baile de los Bomberos vuelve este año para encender la noche del 13 de julio Es la ocasión perfecta para pasar una velada festiva con la familia y los amigos. Vengan todos y prepárense para divertirse

El puesto de refrescos abre a las 14:00

Talleres de iniciación a las técnicas de salvamento y extinción de incendios para niños.

Locura de bandas al comienzo de la velada

Animación nocturna a cargo de Podium Eclair a partir de las 21:00 horas.

Catering in situ con Food Trucks.

L’événement Bal des pompiers Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2025-06-27 par OT de St Lary|CDT65