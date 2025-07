Bal des Pompiers Rue de la Moutte Saint-Pourçain-sur-Sioule

Bal des Pompiers Rue de la Moutte Saint-Pourçain-sur-Sioule dimanche 13 juillet 2025.

Bal des Pompiers

Rue de la Moutte Caserne Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Après les feux d’artifice, direction le Bal des Pompiers.

DJ set AC EVENTS, buvette, bar et restauration (POULETTE) vous attendent pour une soirée inoubliable !

Venez faire la fête et soutenir nos pompiers ! Parking conseillé sur les Cours.

Rue de la Moutte Caserne Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 97 26 92

English :

After the fireworks, head for the Bal des Pompiers.

DJ set AC EVENTS, refreshment bar, bar and catering (POULETTE) await you for an unforgettable evening!

Come and celebrate and support our firefighters! Parking recommended on the Cours.

German :

Nach dem Feuerwerk geht es weiter zum Feuerwehrball.

DJ-Set AC EVENTS, Getränkestand, Bar und Verpflegung (PULVETTE) erwarten Sie für einen unvergesslichen Abend!

Feiern Sie mit und unterstützen Sie unsere Feuerwehr! Parkplätze auf den Courses werden empfohlen.

Italiano :

Dopo i fuochi d’artificio, si va al Ballo dei Vigili del Fuoco.

DJ set AC EVENTS, punto ristoro, bar e catering (POULETTE) vi aspettano per una serata indimenticabile!

Venite a festeggiare e a sostenere i nostri pompieri! Parcheggio consigliato sul Cours.

Espanol :

Después de los fuegos artificiales, nos vamos al Baile de los Bomberos.

¡DJ set AC EVENTS, barra de refrescos, bar y catering (POULETTE) te esperan para una velada inolvidable!

¡Venga a celebrar y apoyar a nuestros bomberos! Aparcamiento recomendado en el Cours.

