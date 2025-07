Bal des pompiers Saint-Symphorien

Bal des pompiers Saint-Symphorien dimanche 13 juillet 2025.

Bal des pompiers

2 Chemin de la Passerelle Saint-Symphorien Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 19:00:00

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

Buvette et tapas

Point restauration avec menu burger/frites + tarte aux pommes

Animation musicale avec Dj One Night

Pour les plus petits structures gonflables et machine à barbe à papa .

2 Chemin de la Passerelle Saint-Symphorien 33113 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 63 49 20

English : Bal des pompiers

German : Bal des pompiers

Italiano :

Espanol : Bal des pompiers

L’événement Bal des pompiers Saint-Symphorien a été mis à jour le 2025-07-03 par La Gironde du Sud