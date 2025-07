Bal des Pompiers Montée Du Puech Salon-de-Provence

Bal des Pompiers Montée Du Puech Salon-de-Provence vendredi 15 août 2025.

Bal des Pompiers

Vendredi 15 août 2025 de 19h à 23h. Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Une soirée qui s’annonce endiablée ! L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Salon-de-Provence organise son traditionnel bal. Les pompiers salonais et les DJ’s vous attendent nombreux pour enflammer le dancefloor du Château de l’Empéri.

12€ sur place / 10€ en prévente.



Informations amicalepompiersalondeprovence@gmail.com .

Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur amicalepompiersalondeprovence@gmail.com

English :

It promises to be a wild evening! The Amicale des Sapeurs-Pompiers de Salon-de-Provence is organizing its traditional ball. Salon?s firefighters and DJs will be on hand to set the dancefloor alight at the Château de l?Empéri.

German :

Ein Abend, der sich stürmisch ankündigt! Die Amicale des Sapeurs-Pompiers de Salon-de-Provence organisiert ihren traditionellen Ball. Die Feuerwehrleute aus Salon-de-Savoie und die DJs erwarten Sie zahlreich, um den Dancefloor des Château de l’Empéri zum Kochen zu bringen.

Italiano :

Si preannuncia una serata scatenata! L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Salon-de-Provence organizza il suo tradizionale ballo. I vigili del fuoco di Salon e i DJ saranno a disposizione per infiammare la pista da ballo del Castello dell’Empéri.

Espanol :

Promete ser una noche salvaje La Amicale des Sapeurs-Pompiers de Salon-de-Provence organiza su tradicional baile. Los bomberos de Salon y los pinchadiscos animarán la pista de baile del castillo de l’Empéri.

