BAL DES POMPIERS CASERNE JACQUES VION Toulouse samedi 12 juillet 2025.

CASERNE JACQUES VION 17 Allées Charles de Fitte Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-07-12 18:00:00

fin : 2025-07-12 02:00:00

2025-07-12

Pour votre plus grand plaisir, le mythique Bal des Pompiers de Toulouse Lougnon est de retour !

Cette année, les pompiers mettent le paquet… et parfois même des jupes ! Sur le thème GREASE, (re)découvrez une scène culte revisitée version caserne. De l’autodérision, du style et beaucoup (beaucoup) de bonne humeur !

Début des festivités dès le vendredi après-midi avec la visite de la caserne de Toulouse-Lougnon à Saint-Cyprien. À partir de 18h, un guinguette after-work vous accueille avec son bar à champagne et ses food-truck. Le bal débute à 22h, avec l’incontournable show de strip-tease et les véritables sapeurs-pompiers.

Une palette d’animations et de nombreuses surprises vous attendent pour une année encore plus enflammée ! .

CASERNE JACQUES VION 17 Allées Charles de Fitte Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 25 94 00 cdflougnon@hotmail.com

English :

The legendary Toulouse Lougnon Firefighters’ Ball is back!

German :

Zu Ihrem Vergnügen ist der legendäre Feuerwehrball von Toulouse Lougnon wieder da!

Italiano :

Il leggendario Ballo dei Vigili del Fuoco di Tolosa Lougnon è tornato!

Espanol :

¡Vuelve el legendario Baile de los Bomberos de Toulouse Lougnon!

