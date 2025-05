BAL DES POMPIERS – AU CENTRE DE SECOURS Villefranche-de-Lauragais, 5 juillet 2025 14:00, Villefranche-de-Lauragais.

BAL DES POMPIERS AU CENTRE DE SECOURS 29 Route de Toulouse Villefranche-de-Lauragais Haute-Garonne

5 juillet 2025 14:00

fin : 2025-07-05

2025-07-05

Le 5 juillet, vivez une journée exceptionnelle à la caserne !

Les sapeurs-pompiers vous ouvrent leurs portes pour une journée inoubliable placée sous le signe de la convivialité et de la fête !

Au programme

-Journée Portes ouvertes démonstrations, animations, et échanges avec nos équipes !

-Restauration sur place pour tous les goûts.

-Grand Bal des Sapeurs-Pompiers en soirée une ambiance festive à ne pas manquer !

Venez nombreux, en famille ou entre amis, c’est la fête de l’été à ne pas rater ! .

English :

On July 5, enjoy an exceptional day at the fire station!

German :

Erleben Sie am 5. Juli einen außergewöhnlichen Tag in der Kaserne!

Italiano :

Godetevi una giornata eccezionale alla caserma dei pompieri il 5 luglio!

Espanol :

¡Disfrute de un día excepcional en el parque de bomberos el 5 de julio!

