Bal des Poulardes LES LODGES EN PROVENCE Richerenches

Bal des Poulardes

LES LODGES EN PROVENCE 1400 chemin de bel air Richerenches Vaucluse

Début : 2026-04-10 19:30:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

2026-04-10

Week-end pour les sportifs & les festifs.

A partir du vendredi soir jusqu’au dimanche pour le brunch. Ambiance & bonne humeur assurées !

Programme à retrouver sur lodges-en-provence.com

Réservation au 0635045704

LES LODGES EN PROVENCE 1400 chemin de bel air Richerenches 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 35 04 57 04 contact@lodges-en-provence.com

English : Bal des Poulardes

Weekend for sporty & festive people.

From Friday evening to Sunday brunch. Atmosphere and fun guaranteed!

Program on lodges-en-provence.com

Reservations at 0635045704

