Bal des Poulardes LES LODGES EN PROVENCE Richerenches vendredi 10 avril 2026.

LES LODGES EN PROVENCE 1400 chemin de bel air Richerenches Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 19:30:00
fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :
2026-04-10

Week-end pour les sportifs & les festifs.
A partir du vendredi soir jusqu’au dimanche pour le brunch. Ambiance & bonne humeur assurées !
Programme à retrouver sur lodges-en-provence.com
Réservation au 0635045704
LES LODGES EN PROVENCE 1400 chemin de bel air Richerenches 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 35 04 57 04  contact@lodges-en-provence.com

English : Bal des Poulardes

Weekend for sporty & festive people.
From Friday evening to Sunday brunch. Atmosphere and fun guaranteed!
Program on lodges-en-provence.com
Reservations at 0635045704

