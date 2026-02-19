BAL DES PRINCESSES STAGE DE DANSE Saint-Geniès-de-Fontedit
BAL DES PRINCESSES STAGE DE DANSE Saint-Geniès-de-Fontedit lundi 23 février 2026.
BAL DES PRINCESSES STAGE DE DANSE
Saint-Geniès-de-Fontedit Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-23
fin : 2026-02-25
Date(s) :
2026-02-23
Stage de danse de 14h30 à 16h30 à la salle Lemeur.
Ateliers & Maquillage. Amène ta robe de bal préférée.
La représentation de la chorégraphie faite par les petites princesses se fera le 25 février.
Sur inscription.
Stage de danse de 14h30 à 16h30 à la salle Lemeur.
Ateliers & Maquillage. Amène ta robe de bal préférée.
La représentation de la chorégraphie faite par les petites princesses se fera le 25 février.
Sur inscription. .
Saint-Geniès-de-Fontedit 34480 Hérault Occitanie +33 6 99 84 61 29
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Dance workshop from 2.30pm to 4.30pm at Salle Lemeur.
Workshops & Make-up. Bring your favorite ball gown.
The little princesses will perform their choreography on February 25.
Registration required.
L’événement BAL DES PRINCESSES STAGE DE DANSE Saint-Geniès-de-Fontedit a été mis à jour le 2026-02-16 par 34 OT AVANT-MONTS