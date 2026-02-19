BAL DES PRINCESSES STAGE DE DANSE

Saint-Geniès-de-Fontedit Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-23

Stage de danse de 14h30 à 16h30 à la salle Lemeur.

Ateliers & Maquillage. Amène ta robe de bal préférée.

La représentation de la chorégraphie faite par les petites princesses se fera le 25 février.

Sur inscription.

Stage de danse de 14h30 à 16h30 à la salle Lemeur.

Ateliers & Maquillage. Amène ta robe de bal préférée.

La représentation de la chorégraphie faite par les petites princesses se fera le 25 février.

Sur inscription. .

Saint-Geniès-de-Fontedit 34480 Hérault Occitanie +33 6 99 84 61 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dance workshop from 2.30pm to 4.30pm at Salle Lemeur.

Workshops & Make-up. Bring your favorite ball gown.

The little princesses will perform their choreography on February 25.

Registration required.

L’événement BAL DES PRINCESSES STAGE DE DANSE Saint-Geniès-de-Fontedit a été mis à jour le 2026-02-16 par 34 OT AVANT-MONTS