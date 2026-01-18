Bal des rois Élection Reine du Canton Salle des fêtes Saint-Cyprien

Bal des rois Élection Reine du Canton

Salle des fêtes Rue de la Grange des Pères Saint-Cyprien Dordogne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

Rdv le samedi 24 janvier au Grand foyer de Saint-Cyprien pour le traditionnel Bal des Rois qui sera animé par Olivier IMBERTY.

À cette occasion se tiendra l’élection de la Reine du Canton 2026 en présence de Miss Périgord 2025 et de nombreuses autres Miss invitées.

Résas 06 77 61 34 47

Bar Galettes Petits fours

Entrée 15€

Vous pouvez dès à présent réserver vos places par téléphone pour assister à cette soirée 06 77 61 34 47 ou 06 81 72 80 77

Nous vous attendons nombreux ! .

Salle des fêtes Rue de la Grange des Pères Saint-Cyprien 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 61 34 47

English : Bal des rois Élection Reine du Canton

January 18 at the Grand foyer de St Cyprien for the Bal des Rois hosted by Trio Nathalie Legay.

On this occasion, the Queen of the Canton 2025 will be elected.

Bar Galettes Petits fours

Admission: 15?

Reservations on 06 77 61 34 47

L’événement Bal des rois Élection Reine du Canton Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-01-13 par Périgord Noir Vallée Dordogne