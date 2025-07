Bal des Sapeurs-Pompiers In Situ Beaumont-lès-Valence

Bal des Sapeurs-Pompiers In Situ Beaumont-lès-Valence vendredi 1 août 2025.

Bal des Sapeurs-Pompiers

In Situ 500 allée René Higonnet Beaumont-lès-Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

1 boisson incluse

Début : Vendredi 2025-08-01

Rendez-vous pour une soirée inoubliable à Beaumont-lès-Valence !

Ambiance festive garantie avec DJ, buvette, restauration… et une boisson offerte avec votre entrée !

In Situ 500 allée René Higonnet Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 72 00 sportingarage26@gmail.com

English :

Join us for an unforgettable evening in Beaumont-lès-Valence!

Festive atmosphere guaranteed with DJ, refreshment bar, catering? and a free drink with your admission!

German :

Wir freuen uns auf einen unvergesslichen Abend in Beaumont-lès-Valence!

DJ, Getränkeausschank, Verpflegung und ein kostenloses Getränk zum Eintritt sind garantiert!

Italiano :

Unitevi a noi per una serata indimenticabile a Beaumont-lès-Valence!

Un’atmosfera festosa garantita, con DJ, bar, catering e un drink gratuito all’ingresso!

Espanol :

Disfrute de una velada inolvidable en Beaumont-lès-Valence

Ambiente festivo garantizado, con DJ, barra de refrescos, catering… ¡y una bebida gratis con la entrada!

L’événement Bal des Sapeurs-Pompiers Beaumont-lès-Valence a été mis à jour le 2025-07-19 par Valence Romans Tourisme