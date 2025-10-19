Bal des sapeurs-pompiers de Pornic Rue Jules Ferry Pornic

Rue Jules Ferry Espace culturel du Val Saint Martin Pornic Loire-Atlantique

Pornic, terre de champions venez assister à la Finale Nationale des Jeunes Sapeurs-Pompiers au Complexe sportif du Val Saint Martin!



Pendant quatre jours, 200 adultes et JSP issus de 10 départements se rassemblent à Pornic pour des épreuves de haute intensité. Le but décrocher une qualification pour les Championnats du Monde 2026 en République Tchèque.

Au programme:

Dimanche 19 octore:

arrivée des équipes et pot d’accueil, à partir de 14h

Lundi 20 octobre:

entraînements et présentation des départements, 8h à 18h30

Mardi 21 octobre:

épreuves sportives et manœuvres (finale nationale), 8h à 18h30

Mercredi 22 octobre:

clôture et départ des équipes

un parcours de 75 m avec établissement de tuyaux, franchissement d’obstacles et manœuvres

une course relais de 400 m avec obstacles et mise en œuvre d’une lance

animations, présentation des départements, remise des récompenses et soirée conviviale

Cet événement met à l’honneur l’engagement et le savoir-faire de la jeune génération de sapeurs-pompiers, dans un esprit de solidarité et de dépassement de soi.

Rue Jules Ferry Espace culturel du Val Saint Martin Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

Pornic, land of champions: come and watch the National Young Firefighters Finals at the Val Saint Martin sports complex!

German :

Pornic, Land der Champions: Besuchen Sie das nationale Finale der Jugendfeuerwehr im Sportkomplex Val Saint Martin!

Italiano :

Pornic, terra di campioni: venite a vedere le finali nazionali dei giovani pompieri al complesso sportivo di Val Saint Martin!

Espanol :

Pornic, tierra de campeones: ¡venga a ver la final nacional de jóvenes bomberos en el polideportivo de Val Saint Martin!

