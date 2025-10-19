Bal des sapeurs-pompiers de Pornic Rue Jules Ferry Pornic
Bal des sapeurs-pompiers de Pornic Rue Jules Ferry Pornic dimanche 19 octobre 2025.
Bal des sapeurs-pompiers de Pornic
Rue Jules Ferry Espace culturel du Val Saint Martin Pornic Loire-Atlantique
Début : 2025-10-19
fin : 2025-10-20
Date(s) :
2025-10-19 2025-10-20 2025-10-21 2025-10-22
Pornic, terre de champions venez assister à la Finale Nationale des Jeunes Sapeurs-Pompiers au Complexe sportif du Val Saint Martin!
Pendant quatre jours, 200 adultes et JSP issus de 10 départements se rassemblent à Pornic pour des épreuves de haute intensité. Le but décrocher une qualification pour les Championnats du Monde 2026 en République Tchèque.
Au programme:
Dimanche 19 octore:
arrivée des équipes et pot d’accueil, à partir de 14h
Lundi 20 octobre:
entraînements et présentation des départements, 8h à 18h30
Mardi 21 octobre:
épreuves sportives et manœuvres (finale nationale), 8h à 18h30
Mercredi 22 octobre:
clôture et départ des équipes
un parcours de 75 m avec établissement de tuyaux, franchissement d’obstacles et manœuvres
une course relais de 400 m avec obstacles et mise en œuvre d’une lance
animations, présentation des départements, remise des récompenses et soirée conviviale
Cet événement met à l’honneur l’engagement et le savoir-faire de la jeune génération de sapeurs-pompiers, dans un esprit de solidarité et de dépassement de soi.
.
English :
Pornic, land of champions: come and watch the National Young Firefighters Finals at the Val Saint Martin sports complex!
German :
Pornic, Land der Champions: Besuchen Sie das nationale Finale der Jugendfeuerwehr im Sportkomplex Val Saint Martin!
Italiano :
Pornic, terra di campioni: venite a vedere le finali nazionali dei giovani pompieri al complesso sportivo di Val Saint Martin!
Espanol :
Pornic, tierra de campeones: ¡venga a ver la final nacional de jóvenes bomberos en el polideportivo de Val Saint Martin!
