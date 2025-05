Bal des sapeurs pompiers de Targon – Targon, 21 juin 2025 19:00, Targon.

Gironde

Bal des sapeurs pompiers de Targon Allée d’Amour Targon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Le Bal des pompiers de Targon, organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers, se tiendra le samedi 21 juin 2025 à l’Espace René Lazare, situé allée d’Amour à Targon. Les festivités débuteront dès 14h00 avec des démonstrations à la caserne, permettant au public de découvrir le quotidien et le savoir-faire des pompiers. À partir de 19h00, le traditionnel bal sera lancé dans une ambiance conviviale et festive. Cet événement est ouvert à tous et constitue une belle occasion de partager un moment chaleureux avec les pompiers de la commune. .

Allée d’Amour

Targon 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine calpe33@gmail.com

English : Bal des sapeurs pompiers de Targon

German : Bal des sapeurs pompiers de Targon

Italiano :

Espanol : Bal des sapeurs pompiers de Targon

L’événement Bal des sapeurs pompiers de Targon Targon a été mis à jour le 2025-05-21 par OT de l’Entre-deux-Mers