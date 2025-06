Bal des sapeurs-pompiers Einville-au-Jard 12 juillet 2025 19:00

Meurthe-et-Moselle

Bal des sapeurs-pompiers 1 chemin de la Vignette Einville-au-Jard Meurthe-et-Moselle

Bal des sapeurs-pompiers 12/07/2025 à partir de 19h00 au Familial 1 chemin de la Vignotte Einville-au-Jard.

Renseignements au 06 34 02 82 01

JOINDRE IMPÉRATIVEMENT VOTRE COUPON RÉPONSE AVEC LE RÈGLEMENT POUR ENREGISTRER VOTRE RÉSERVATION (avant le 4 juillet). RÉSERVATION PAR DÉPÔT DANS LA BOITE AUX LETTRES DE LA CASERNE D’EINVILLE-AU-JARD.Tout public

1 chemin de la Vignette

Einville-au-Jard 54370 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 34 02 82 01

English :

Firefighters’ ball 12/07/2025 from 7:00 pm at Le Familial 1 chemin de la Vignotte Einville-au-Jard.

Information on 06 34 02 82 01

PLEASE ENCLOSE YOUR REPLY COUPON WITH PAYMENT TO REGISTER YOUR RESERVATION (before July 4). RESERVATION BY DEPOSIT IN THE MAILBOX OF THE EINVILLE-AU-JARD FIRE STATION.

German :

Ball der Feuerwehr 12/07/2025 ab 19:00 Uhr im Familial 1 chemin de la Vignotte Einville-au-Jard.

Informationen unter 06 34 02 82 01

Fügen Sie unbedingt Ihren Antwortcoupon zusammen mit der Zahlung bei, um Ihre Reservierung zu registrieren (vor dem 4. Juli). RESERVIERUNG DURCH EINWURF IN DEN BRIEFKASTEN DER KASERNE VON EINVILLE-AU-JARD.

Italiano :

Ballo dei Vigili del Fuoco 12/07/2025 dalle 19:00 presso Le Familial 1 chemin de la Vignotte Einville-au-Jard.

Informazioni al numero 06 34 02 82 01

Per registrare la prenotazione (entro il 4 luglio), è necessario allegare il coupon di risposta al pagamento. PRENOTAZIONE TRAMITE DEPOSITO NELLA CASSETTA DELLE LETTERE DELLA STAZIONE DEI VIGILI DEL FUOCO DI EINVILLE-AU-JARD.

Espanol :

Baile de Bomberos 12/07/2025 a partir de las 19:00 en Le Familial 1 chemin de la Vignotte Einville-au-Jard.

Información en el 06 34 02 82 01

DEBE ENVIAR SU CUPÓN DE RESPUESTA CON EL PAGO PARA REGISTRAR SU RESERVA (antes del 4 de julio). RESERVA MEDIANTE DEPÓSITO EN EL BUZÓN DEL PARQUE DE BOMBEROS DE EINVILLE-AU-JARD.

L’événement Bal des sapeurs-pompiers Einville-au-Jard a été mis à jour le 2025-06-24 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS