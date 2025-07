Bal des Sapeurs-pompiers le Grand Serre Le Grand-Serre

Bal des Sapeurs-pompiers le Grand Serre Le Grand-Serre dimanche 13 juillet 2025.

Bal des Sapeurs-pompiers le Grand Serre

Salle des Cloîtres Le Grand-Serre Drôme

Début : Dimanche 2025-07-13 19:00:00

fin : 2025-07-13 02:00:00

2025-07-13

Bal des pompiers à Grand Serre à la salle des Cloîtres au Grand Serre

Animé par EXODUS

Buvette et repas sur place

Salle des Cloîtres Le Grand-Serre 26530 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 55 89 23 amicale.splegrandserre@gmail.com

English :

Grand Serre Firemen’s Ball at the Salle des Cloîtres in Grand Serre

Entertainment by EXODUS

Refreshments and food on site

German :

Feuerwehrball in Grand Serre im Salle des Cloîtres in Grand Serre

Unterhalten von EXODUS

Getränk und Essen vor Ort

Italiano :

Ballo dei Vigili del Fuoco di Grand Serre alla Salle des Cloîtres di Grand Serre

Intrattenimento di EXODUS

Bar e pasto in loco

Espanol :

Baile del Cuerpo de Bomberos de Grand Serre en la Salle des Cloîtres de Grand Serre

Animación a cargo de EXODUS

Bar y comida in situ

