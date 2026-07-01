Informations pratiques

Leimbach

Bal des sapeurs-pompiers

53 rue principale Leimbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Une soirée festive et conviviale à ne pas manquer ! Retraite aux flambeaux, DJ pour vous faire danser toute la nuit, feu d’artifice. Ambiance garantie !

Une soirée festive et conviviale à ne pas manquer ! Retraite aux flambeaux, DJ pour vous faire danser toute la nuit, feu d’artifice. Ambiance garantie ! .

53 rue principale Leimbach 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 6 84 38 27 74

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English :

A festive evening not to be missed! Torchlight procession, DJ to keep you dancing all night long, fireworks display. Atmosphere guaranteed!

L’événement Bal des sapeurs-pompiers Leimbach a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay