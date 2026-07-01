Bal des sapeurs-pompiers Leimbach
samedi 11 juillet 2026 · Leimbach
Informations pratiques
Leimbach
Bal des sapeurs-pompiers
53 rue principale Leimbach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Une soirée festive et conviviale à ne pas manquer ! Retraite aux flambeaux, DJ pour vous faire danser toute la nuit, feu d’artifice. Ambiance garantie !
Une soirée festive et conviviale à ne pas manquer ! Retraite aux flambeaux, DJ pour vous faire danser toute la nuit, feu d’artifice. Ambiance garantie ! .
53 rue principale Leimbach 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 6 84 38 27 74
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A festive evening not to be missed! Torchlight procession, DJ to keep you dancing all night long, fireworks display. Atmosphere guaranteed!
L’événement Bal des sapeurs-pompiers Leimbach a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay