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AGENDA · Leimbach

Bal des sapeurs-pompiers Leimbach

samedi 11 juillet 2026 · Leimbach

Bal des sapeurs-pompiers Leimbach

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
53 rue principale
Ville
68800 Leimbach
Département
Haut-Rhin
Tarif

Leimbach

Bal des sapeurs-pompiers

53 rue principale Leimbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Une soirée festive et conviviale à ne pas manquer ! Retraite aux flambeaux, DJ pour vous faire danser toute la nuit, feu d’artifice. Ambiance garantie !
Une soirée festive et conviviale à ne pas manquer ! Retraite aux flambeaux, DJ pour vous faire danser toute la nuit, feu d’artifice. Ambiance garantie !   .

53 rue principale Leimbach 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 6 84 38 27 74 

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English :

A festive evening not to be missed! Torchlight procession, DJ to keep you dancing all night long, fireworks display. Atmosphere guaranteed!

L’événement Bal des sapeurs-pompiers Leimbach a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay