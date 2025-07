Bal des sapeurs pompiers Saint Germain de Marencennes Saint-Pierre-La-Noue

Bal des sapeurs pompiers Saint Germain de Marencennes Saint-Pierre-La-Noue dimanche 13 juillet 2025.

Bal des sapeurs pompiers

Saint Germain de Marencennes Air de jeux du Pré Bègue Saint-Pierre-La-Noue Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 19:00:00

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

L’amicale des sapeurs pompiers de Saint Pierre La Noue vous convie au bal des pompiers au parc du Pré Bègue.

.

Saint Germain de Marencennes Air de jeux du Pré Bègue Saint-Pierre-La-Noue 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 16 04 24 amicale-cis-saint-pierre-la-noue@sdis17.fr

English :

The Saint Pierre La Noue firemen’s association invites you to the firemen’s ball in the Pré Bègue park.

German :

Der Freundeskreis der Feuerwehr von Saint Pierre La Noue lädt Sie zum Feuerwehrball im Parc du Pré Bègue ein.

Italiano :

L’associazione dei vigili del fuoco di Saint Pierre La Noue vi invita al ballo dei vigili del fuoco nel parco di Pré Bègue.

Espanol :

La asociación de bomberos de Saint Pierre La Noue le invita al baile de los bomberos en el parque Pré Bègue.

L’événement Bal des sapeurs pompiers Saint-Pierre-La-Noue a été mis à jour le 2025-06-28 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin