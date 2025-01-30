Bal des séniors Marseille 1er Arrondissement

Bal des séniors Marseille 1er Arrondissement jeudi 30 janvier 2025.

Bal des séniors

Jeudi 11 septembre 2025 de 15h à 18h.

Jeudi 2 octobre 2025 de 15h à 18h.

Jeudi 16 octobre 2025 de 14h à 17h.

Jeudi 20 novembre 2025 de 14h à 17h. Espace Bargemon Hôtel de Ville Place Général de Gaulle -Place Castellane Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-01-30 14:00:00

fin : 2025-02-27 17:00:00

2025-01-30 2025-02-27 2025-03-27 2025-04-24 2025-05-15 2025-09-11 2025-10-02 2025-10-16 2025-11-20

La Ville de Marseille propose chaque année des bals gratuits et ouverts à toutes les Marseillaises et tous les Marseillais de plsu de 60 ans.

La Ville de Marseille organise des évènements et journées spéciales pour que les séniors puissent se retrouver pour se détendre et se divertir dans une ambiance festivale et conviviale.



Chaque année désormais, plusieurs bals gratuits et ouverts à toutes les Marseillaises et tous les Marseillais sont proposés aux plus de 60 ans.

Aux rythmes de la salsa, du madison, du rock et du paso doble, les danseuses et danseurs aguerris ou débutants peuvent partager un moment de convivialité festif et gratuit.



En 2025, cinq bals sont programmés en intérieur (à l’Espace Bargemon) et, aux beaux jours, cinq en extérieur (place du Général de Gaulle).



Espace Villeneuve-Bargemon

6 Rue de la Guirlande

13002 Marseille



En intérieur de 14h à 17h les



– 30 janvier

– 27 février

– 27 mars

– 16 octobre

– 20 novembre



Place du Général de Gaulle

13001 Marseille



En extérieur de 15h à 18h les



– 24 avril

– 15 mai

– 24 juin (Annulé)

– 11 septembre (sur la place Castellane)

– 2 octobre .

Espace Bargemon Hôtel de Ville Place Général de Gaulle -Place Castellane Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Every year, the City of Marseille organizes free balls, open to all Marseillaise over the age of 60.

German :

Die Stadt Marseille bietet jedes Jahr kostenlose Bälle an, die für alle Marseillerinnen und Marseiller ab 60 Jahren offen sind.

Italiano :

Ogni anno, la città di Marsiglia organizza dei balli gratuiti aperti a tutti i residenti di età superiore ai 60 anni.

Espanol :

Cada año, el Ayuntamiento de Marsella organiza bailes gratuitos abiertos a todos los residentes mayores de 60 años.

L’événement Bal des séniors Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-05 par Ville de Marseille