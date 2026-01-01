Bal des séniors Marseille 1er Arrondissement

Bal des séniors

Espace Bargemon Hôtel de Ville Place Castellane Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

La Ville de Marseille propose chaque année des bals gratuits et ouverts à toutes les Marseillaises et tous les Marseillais de pus de 60 ans.

Retour du Bal des séniors le jeudi 22 janvier 2026 !



Ces bals rencontrent un grand succès et sont devenus un évènement gratuit très attendu de nos aînés.



Des rendez-vous gratuits pour danseurs (débutants ou pas) de 60 ans et plus !



Au rythme de la salsa, du rock, du madison ou du paso-doble, les bals des séniors sont ouverts gratuitement à toutes les Marseillaises et tous les Marseillais de plus de 60 ans, qu’ils soient danseurs expérimentés ou débutants.



Ces après-midis dansants et conviviaux s’inscrivent dans la volonté de la Ville de Marseille de promouvoir le mieux vivre-ensemble , en favorisant l’autonomie, les échanges intergénérationnels et en luttant contre l’isolement des aînés. À travers ces évènements culturels et festifs, Marseille encourage l’implication des séniors dans la vie sociale et la création de liens durables.



L’année dernière, pas moins de 3 000 séniors ont participé à ces rendez-vous dansants, véritables temps forts de partage, de danse et de joie de vivre.



Pour la saison 2026, des bals sont proposés aussi bien en intérieur qu’en extérieur, afin de garantir un cadre agréable et varié.





Prochain bal

jeudi 22 janvier 2026 de 14h à 17h

Espace Villleneuve Bargemon (Hôtel de Ville)



Vos bals des séniors 2026

Les bals des séniors ont généralement lieu un jeudi par mois.



Six bals sont programmés en intérieur, à l’Espace Villeneuve-Bargemon (Hôtel de Ville), de 14h à 17h



– 22 janvier

– 12 févier

– 26 mars

– 30 avril

– 29 octobre

– 19 novembre



Quatre sont programmés en extérieur, durant les beaux beaux jours, de 15h à 18h



– 21 mai sur la place Castellane

– 11 juin sur la place du Général-de-Gaulle

– 10 septembre sur la place du Général-de-Gaulle

– 1er octobre sur la place Castellane .

English :

Every year, the City of Marseille organizes free balls open to all Marseillaise over 60.

