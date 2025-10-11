Bal des sorcières Bazoches-sur-le-Betz

Bal des sorcières Bazoches-sur-le-Betz samedi 11 octobre 2025.

Bazoches-sur-le-Betz Loiret

Début : 2025-10-11 20:00:00
fin : 2025-10-11

2025-10-11

Sortez votre costume le plus effrayant et venez
dîner et danser au bal des sorcières de
l’association Zicabazoches !
l’association Zicabazoches ! Réservation
obligatoire.   .

Bazoches-sur-le-Betz 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 79 85 09 83 

English :

Come and meet the volunteers from
Zicabazoches volunteers at an open house!

German :

Treffen Sie die Freiwilligen des Vereins
Zicabazoches bei einem Tag der offenen Tür!

Italiano :

Venite a conoscere i volontari dell’associazione
Zicabazoches in una giornata di porte aperte!

Espanol :

Venga a conocer a los voluntarios de la asociación
Zicabazoches en una jornada de puertas abiertas

