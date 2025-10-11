Bal des sorcières Bazoches-sur-le-Betz
Bal des sorcières Bazoches-sur-le-Betz samedi 11 octobre 2025.
Bal des sorcières
Bazoches-sur-le-Betz Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 20:00:00
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Sortez votre costume le plus effrayant et venez
dîner et danser au bal des sorcières de
l’association Zicabazoches !
Bazoches-sur-le-Betz 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 79 85 09 83
English :
Come and meet the volunteers from
Zicabazoches volunteers at an open house!
German :
Treffen Sie die Freiwilligen des Vereins
Zicabazoches bei einem Tag der offenen Tür!
Italiano :
Venite a conoscere i volontari dell’associazione
Zicabazoches in una giornata di porte aperte!
Espanol :
Venga a conocer a los voluntarios de la asociación
Zicabazoches en una jornada de puertas abiertas
