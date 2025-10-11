Bal des sorcières Bazoches-sur-le-Betz

Bal des sorcières Bazoches-sur-le-Betz samedi 11 octobre 2025.

Bal des sorcières

Bazoches-sur-le-Betz Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 20:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Sortez votre costume le plus effrayant et venez

dîner et danser au bal des sorcières de

l’association Zicabazoches !

Sortez votre costume le plus effrayant et venez

dîner et danser au bal des sorcières de

l’association Zicabazoches ! Réservation

obligatoire. .

Bazoches-sur-le-Betz 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 79 85 09 83

