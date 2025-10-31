Bal des sorcières Bouxwiller

Bal des sorcières Bouxwiller vendredi 31 octobre 2025.

Bal des sorcières

Rue du Bastberg Bouxwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-31 18:00:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Venez découvrir le bal des sorcières à la ferme magique de Bouxwiller pour une soirée ensorcelante rythmée par le groupe Rock Traffic !

La ferme du Hexe Hoft vous invite à son bal des sorcières 3e édition, pour une soirée ensorcelante rythmée par le groupe Rock Traffic ! Au programme animations, jeux, contes en continu.

Déguisements vivement recommandés.

Petite restauration sur place, chapiteau chauffé. .

Rue du Bastberg Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 6 01 05 39 84 hexehoft@gmail.com

English :

Come and discover the witches’ ball at the magic farm in Bouxwiller for an enchanting evening with the Rock Traffic band!

German :

Erleben Sie den Hexenball auf dem magischen Bauernhof von Bouxwiller und genießen Sie einen verzaubernden Abend mit Rhythmen der Gruppe Rock Traffic!

Italiano :

Venite al ballo delle streghe nella fattoria magica di Bouxwiller per una serata incantevole con il Rock Traffic!

Espanol :

Ven al baile de las brujas en la granja mágica de Bouxwiller y disfruta de una noche encantadora con Rock Traffic

L’événement Bal des sorcières Bouxwiller a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre