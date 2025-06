Bal des Terminales – Lunéville 1 juillet 2025 20:00

Organisé par la Ville pour les élèves des terminales des lycées lunévillois à partir de 20h.Enfants

Le Réservoir

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 23 00

English :

Organized by the City of Luneville for high school seniors, starting at 8pm.

German :

Organisiert von der Stadt für die Schüler der Abschlussklassen der Lycées Lunévillois ab 20 Uhr.

Italiano :

Organizzato dal Comune di Luneville per gli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di Luneville, con inizio alle 20.00.

Espanol :

Organizado por la ciudad de Luneville para los alumnos del último curso de secundaria de Luneville, a partir de las 20.00 horas.

