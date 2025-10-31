BAL DES VAMPIRES SALLE DES FÊTES Seysses
BAL DES VAMPIRES SALLE DES FÊTES Seysses vendredi 31 octobre 2025.
BAL DES VAMPIRES
SALLE DES FÊTES 225 Chemin des Boulbennes Seysses Haute-Garonne
Début : 2025-10-31 20:30:00
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Venez participer au bal des vampires.
Bal des vampires proposé par le Comité Festif Seyssois à retrouver dans la salle des fêtes ! L’occasion de venir déguisé et de se retrouver entre amis ou en famille ! .
SALLE DES FÊTES 225 Chemin des Boulbennes Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie cfs31600@gmail.com
English :
Come and take part in the Vampire Ball.
German :
Nehmen Sie am Vampirball teil.
Italiano :
Venite a partecipare al Ballo dei Vampiri.
Espanol :
Ven y participa en el Baile de los Vampiros.
