Bal des Voeux du Comité des Fêtes de La Ciotat Salle Paul Eluard La Ciotat

Bal des Voeux du Comité des Fêtes de La Ciotat

Samedi 3 janvier 2026 à partir de 20h. Salle Paul Eluard Avenue Jules Ferry La Ciotat Bouches-du-Rhône

Le Comité des Fêtes de La Ciotat vous invite à participer à son traditionnel bal des vœux pour fêter la nouvelle année dans la bonne humeur et la convivialité.

Cette soirée dansante sera animée par le grand orchestre Kontrast qui interprétera des chansons françaises et internationales.

Une buvette avec de la petite restauration sous forme de buffet sera disponible sur place gâteaux de soirée, sandwiches, boissons.

Tous les ingrédients sont réunis pour passer une excellente soirée. .

Salle Paul Eluard Avenue Jules Ferry La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 83 90 67 comitedesfetesdelaciotat@gmail.com

English :

The Comité des Fêtes de La Ciotat invites you to take part in its traditional New Year dance to celebrate the New Year in a friendly atmosphere.

