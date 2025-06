Bal d’été des sapeurs pompiers Route de Montmoreau Saint-Séverin 12 juillet 2025 18:30

Charente

Bal d’été des sapeurs pompiers Route de Montmoreau Plaine des Sports Saint-Séverin Charente

Le bal d’été des pompiers de Saint-Séverin aura lieu le 12 juillet dès 18h30, avec DJ, buvette et scène ouverte. Un repas est proposé sur réservation avant le 4 juillet. Entrée libre, ambiance festive garantie !

Route de Montmoreau Plaine des Sports

Saint-Séverin 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 45 10 19

English :

The Saint-Séverin firefighters? summer ball will take place on July 12 from 6:30 pm, with DJ, refreshment bar and open stage. A meal is available on reservation before July 4. Free entry, festive atmosphere guaranteed!

German :

Der Sommerball der Feuerwehr von Saint-Séverin findet am 12. Juli ab 18:30 Uhr statt, mit DJ, Getränkestand und offener Bühne. Auf Vorbestellung bis zum 4. Juli wird ein Essen angeboten. Freier Eintritt, festliche Stimmung garantiert!

Italiano :

Il ballo estivo dei vigili del fuoco di Saint-Séverin si terrà il 12 luglio dalle 18.30, con DJ, bar e palco aperto. Un pasto è disponibile su prenotazione entro il 4 luglio. Ingresso libero, atmosfera di festa garantita!

Espanol :

El baile de verano de los bomberos de Saint-Séverin se celebrará el 12 de julio a partir de las 18.30 h, con DJ, barra de refrescos y escenario abierto. Previa reserva antes del 4 de julio, se ofrecerá una comida. Entrada gratuita, ambiente festivo garantizado

