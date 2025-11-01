Bal d’Halloween Salle polyvalente Arinthod
Bal d'Halloween Salle polyvalente Arinthod samedi 1 novembre 2025.
Salle polyvalente Place de la Poste Arinthod
22:00:00
Bal d’Halloween le 1er novembre à partir de 22h à la salle des fêtes d’Arinthod.
Une boisson offerte à toute les personnes déguisées. Élection du roi et de la reine de la soirée, surprises à clé.
Food trucks (Les burgers de la petite montagne et Chez Grand Ours).
Organisé par Saint-Hym’anim et la commune. .
Salle polyvalente Place de la Poste Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté sthymanime@hotmail.com
