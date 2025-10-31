Bal d’Halloween au relais maudit Han-sur-Nied

Vendredi 31 octobre 2025, 20:00

Cette soirée « Bal d’Halloween au Relais maudit » sera organisée sous le chapiteau sur le parking du restaurant. Il sera possible de réserver une table dans le restaurant pour déguster le menu spécial Halloween, asticots et araignées seront dans votre assiette, âmes sensibles s’abstenir. Vous pourrez ensuite accéder au chapiteau à partir de 20h ou un bal sera organisé avec des activités sur le thème d’Halloween. L’entrée au chapiteau sera gratuite, si vous en sortez vivant … Venez avec votre plus beau costume et vous serez récompensé.Tout public

English :

The « Halloween Ball at the Relais maudit » will be held under the big top in the restaurant parking lot. You’ll be able to reserve a table in the restaurant to enjoy a special Halloween menu, with maggots and spiders on your plate but not for the faint-hearted. From 8pm onwards, you’ll be able to access the big top, where a ball will be organized with Halloween-themed activities. Admission to the big top is free, if you come out alive… Come with your best costume and you’ll be rewarded.

German :

Der Abend « Halloween-Ball im Relais maudit » wird im Festzelt auf dem Parkplatz des Restaurants veranstaltet. Sie können einen Tisch im Restaurant reservieren, um das spezielle Halloween-Menü zu genießen, bei dem Sie Maden und Spinnen auf dem Teller haben, aber bitte keine empfindlichen Seelen. Ab 20 Uhr können Sie dann in das Festzelt gehen, wo ein Ball mit Aktivitäten zum Thema Halloween veranstaltet wird. Der Eintritt ins Festzelt ist kostenlos, wenn Sie es lebend verlassen … Kommen Sie mit Ihrem schönsten Kostüm und Sie werden belohnt.

Italiano :

Il « Ballo di Halloween al Relais maudit » si terrà sotto il tendone nel parcheggio del ristorante. Sarà possibile prenotare un tavolo al ristorante per assaggiare il menu speciale di Halloween, con vermi e ragni nel piatto, ma non per i deboli di cuore. A partire dalle 20.00 si potrà accedere al tendone, dove sarà organizzato un ballo con attività a tema Halloween. L’ingresso al tendone è gratuito, ma solo se si esce vivi… Venite con il vostro costume migliore e sarete ricompensati.

Espanol :

Este « Baile de Halloween en el Relais maudit » se celebrará bajo la carpa del aparcamiento del restaurante. Será posible reservar una mesa en el restaurante para degustar el menú especial de Halloween, gusanos y arañas estarán en su plato, pero no para los pusilánimes. A partir de las 20:00, podrá acceder a la carpa, donde se organizará un baile con actividades temáticas de Halloween. La entrada a la carpa es gratuita, pero sólo si sales vivo… Ven con tu mejor disfraz y serás recompensado.

