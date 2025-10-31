Bal d’Halloween Chézy

Bal d’Halloween Chézy vendredi 31 octobre 2025.

Bal d’Halloween

Salle socio-culturelle Chézy Allier

Tarif : 6 – 6 – 8 EUR

6 euros déguisé, 8 euros non déguisé

Début : 2025-10-31 20:00:00

fin : 2025-10-31 04:00:00

2025-10-31

Grand bal d’halloween par le comité des fêtes de Trévol. Avec planches apéro sur place.

Salle socio-culturelle Chézy 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 01 05 70 comitedesfetestrevol@gmail.com

English :

Big Halloween ball by the Trévol festival committee. With aperitif boards on site.

German :

Großer Halloween-Ball des Festkomitees von Trévol. Mit Aperitifbrettern vor Ort.

Italiano :

Grande ballo di Halloween a cura del comitato del festival Trévol. Con tavole per aperitivi in loco.

Espanol :

Gran baile de Halloween a cargo de la comisión de fiestas de Trévol. Con tablas de aperitivos in situ.

L’événement Bal d’Halloween Chézy a été mis à jour le 2025-10-22 par Office du tourisme de Moulins & sa région