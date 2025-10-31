Bal d’Halloween Chézy
Bal d’Halloween Chézy vendredi 31 octobre 2025.
Bal d’Halloween
Salle socio-culturelle Chézy Allier
Tarif : 6 – 6 – 8 EUR
6 euros déguisé, 8 euros non déguisé
Date et horaire :
Début : 2025-10-31 20:00:00
fin : 2025-10-31 04:00:00
Date(s) :
2025-10-31
Grand bal d’halloween par le comité des fêtes de Trévol. Avec planches apéro sur place.
Salle socio-culturelle Chézy 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 01 05 70 comitedesfetestrevol@gmail.com
English :
Big Halloween ball by the Trévol festival committee. With aperitif boards on site.
German :
Großer Halloween-Ball des Festkomitees von Trévol. Mit Aperitifbrettern vor Ort.
Italiano :
Grande ballo di Halloween a cura del comitato del festival Trévol. Con tavole per aperitivi in loco.
Espanol :
Gran baile de Halloween a cargo de la comisión de fiestas de Trévol. Con tablas de aperitivos in situ.
L’événement Bal d’Halloween Chézy a été mis à jour le 2025-10-22 par Office du tourisme de Moulins & sa région