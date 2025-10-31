Bal d’Halloween des collégiens Scherwiller

Bal d’Halloween des collégiens

Place de la Libération Scherwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Vendredi 2025-10-31 19:00:00

fin : 2025-10-31 23:59:00

2025-10-31

Halloween party pour les collégiens. Inclus dans le tarif d’entrée 1 cocktail sans alcool, 1 bretzel, 1 pâtisserie, sirops/eau à volonté

3ème bal d’Halloween des collégiens animé par DJ Seb de Ti.

Sont compris dans le tarif:

1 cocktail sans alcool

1 bretzel

1 pâtisserie

Sirops/eau à volonté

Exclusivement réservé aux collégiens, inscription obligatoire via HelloAsso, pas d’inscription le jour-même. .

Place de la Libération Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 6 70 41 16 34 bonjour@mjc-scherwiller.fr

English :

Halloween party for schoolchildren. Included in admission: 1 non-alcoholic cocktail, 1 pretzel, 1 pastry, unlimited syrups/water

German :

Halloween-Party für Schüler der Mittelstufe. Im Eintrittspreis enthalten: 1 alkoholfreier Cocktail, 1 Brezel, 1 Gebäckstück, Sirup/Wasser nach Belieben

Italiano :

Festa di Halloween per i bambini delle scuole. Incluso nel biglietto d’ingresso: 1 cocktail analcolico, 1 pretzel, 1 pasticcino, sciroppi/acqua illimitati

Espanol :

Fiesta de Halloween para escolares. Incluido en el precio de la entrada: 1 cóctel sin alcohol, 1 pretzel, 1 pastelito, jarabes/agua ilimitados

