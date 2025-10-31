Bal d’Halloween des collégiens Scherwiller
Halloween party pour les collégiens. Inclus dans le tarif d’entrée 1 cocktail sans alcool, 1 bretzel, 1 pâtisserie, sirops/eau à volonté
3ème bal d’Halloween des collégiens animé par DJ Seb de Ti.
Sont compris dans le tarif:
1 cocktail sans alcool
1 bretzel
1 pâtisserie
Sirops/eau à volonté
Exclusivement réservé aux collégiens, inscription obligatoire via HelloAsso, pas d’inscription le jour-même. .
Place de la Libération Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 6 70 41 16 34 bonjour@mjc-scherwiller.fr
English :
Halloween party for schoolchildren. Included in admission: 1 non-alcoholic cocktail, 1 pretzel, 1 pastry, unlimited syrups/water
German :
Halloween-Party für Schüler der Mittelstufe. Im Eintrittspreis enthalten: 1 alkoholfreier Cocktail, 1 Brezel, 1 Gebäckstück, Sirup/Wasser nach Belieben
Italiano :
Festa di Halloween per i bambini delle scuole. Incluso nel biglietto d’ingresso: 1 cocktail analcolico, 1 pretzel, 1 pasticcino, sciroppi/acqua illimitati
Espanol :
Fiesta de Halloween para escolares. Incluido en el precio de la entrada: 1 cóctel sin alcohol, 1 pretzel, 1 pastelito, jarabes/agua ilimitados
