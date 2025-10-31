Bal d’Halloween en famile Maison pour tous Brives-Charensac
Maison pour tous 1, avenue de Coubon Brives-Charensac Haute-Loire
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Début : 2025-10-31 18:00:00
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Vendredi 31 octobre, la Maison Pour Tous organise son traditionnel Bal d’Halloween !
À partir de 18h, animations et bonne humeur seront au programme.
Inscription avant le 24 octobre.
Maison pour tous 1, avenue de Coubon Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 45 69
English :
On Friday October 31, the Maison Pour Tous organizes its traditional Halloween Ball!
Starting at 6pm, entertainment and fun will be on the program.
Please register before October 24.
German :
Am Freitag, dem 31. Oktober, veranstaltet das Maison Pour Tous seinen traditionellen Halloween-Ball!
Ab 18 Uhr stehen Animationen und gute Laune auf dem Programm.
Anmeldung bis zum 24. Oktober.
Italiano :
Venerdì 31 ottobre, la Maison Pour Tous organizza il tradizionale ballo di Halloween!
A partire dalle 18.00, il divertimento sarà assicurato.
Iscrivetevi entro il 24 ottobre.
Espanol :
El viernes 31 de octubre, la Maison Pour Tous organiza su tradicional baile de Halloween
A partir de las 18.00 horas, habrá diversión y entretenimiento a raudales.
Inscríbase antes del 24 de octubre.
L’événement Bal d’Halloween en famile Brives-Charensac a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay