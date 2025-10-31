Bal d’Halloween en famile Maison pour tous Brives-Charensac

Bal d’Halloween en famile Maison pour tous Brives-Charensac vendredi 31 octobre 2025.

Bal d’Halloween en famile

Maison pour tous 1, avenue de Coubon Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 18:00:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Vendredi 31 octobre, la Maison Pour Tous organise son traditionnel Bal d’Halloween !

À partir de 18h, animations et bonne humeur seront au programme.

Inscription avant le 24 octobre.

.

Maison pour tous 1, avenue de Coubon Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 45 69

English :

On Friday October 31, the Maison Pour Tous organizes its traditional Halloween Ball!

Starting at 6pm, entertainment and fun will be on the program.

Please register before October 24.

German :

Am Freitag, dem 31. Oktober, veranstaltet das Maison Pour Tous seinen traditionellen Halloween-Ball!

Ab 18 Uhr stehen Animationen und gute Laune auf dem Programm.

Anmeldung bis zum 24. Oktober.

Italiano :

Venerdì 31 ottobre, la Maison Pour Tous organizza il tradizionale ballo di Halloween!

A partire dalle 18.00, il divertimento sarà assicurato.

Iscrivetevi entro il 24 ottobre.

Espanol :

El viernes 31 de octubre, la Maison Pour Tous organiza su tradicional baile de Halloween

A partir de las 18.00 horas, habrá diversión y entretenimiento a raudales.

Inscríbase antes del 24 de octubre.

L’événement Bal d’Halloween en famile Brives-Charensac a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay