Bal d’Halloween Salle des Fêtes Langeac vendredi 31 octobre 2025.

Bal d’Halloween

Salle des Fêtes Ile d’amour Langeac Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-31 23:00:00

2025-10-31

Bal d’Halloween organisé par le Rugby Club Langeadois, animé par Millénia DJ à la salle des fêtes.

Salle des Fêtes Ile d’amour Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 27 17 issartel.dubai@orange.fr

English :

Halloween ball organized by the Rugby Club Langeadois, with Millénia DJ at the salle des fêtes.

German :

Halloween-Ball, organisiert vom Rugby Club Langeadois, unter der Leitung von Millénia DJ in der Festhalle.

Italiano :

Ballo di Halloween organizzato dal Rugby Club Langeadois, con Millénia DJ alla Salle des Fêtes.

Espanol :

Baile de Halloween organizado por el Rugby Club Langeadois, con Millénia DJ en la Salle des Fêtes.

