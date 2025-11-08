Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bal d'Halloween Lantriac

samedi 8 novembre 2025.

Bal d’Halloween

Complexe du Vourzet Lantriac Haute-Loire

Tarif : 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
2025-11-08 22:30:00
fin : 2025-11-08

Date(s) :
2025-11-08

Bal d’Halloween sous chapiteau !
Animé par Multi presta.
Venez déguisés !
Organisé par le Comité des fêtes de Lantriac
  .

Complexe du Vourzet Lantriac 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 10 86 

English :

Halloween ball under the big top!
Hosted by Multi presta.
Come dressed up!
Organized by the Comité des fêtes de Lantriac

German :

Halloween-Ball im Festzelt!
Animiert von Multi presta.
Kommen Sie verkleidet!
Organisiert vom Festkomitee von Lantriac

Italiano :

Ballo di Halloween sotto il tendone!
Ospitato da Multi presta.
Venite in maschera!
Organizzato dal Comitato delle feste di Lantriac

Espanol :

Baile de Halloween bajo la carpa principal
Organizado por Multi presta.
¡Ven disfrazado!
Organizado por el Comité des fêtes de Lantriac

