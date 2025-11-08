Bal d’Halloween Lantriac
Bal d’Halloween Lantriac samedi 8 novembre 2025.
Bal d’Halloween
Complexe du Vourzet Lantriac Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 22:30:00
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Bal d’Halloween sous chapiteau !
Animé par Multi presta.
Venez déguisés !
Organisé par le Comité des fêtes de Lantriac
.
Complexe du Vourzet Lantriac 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 10 86
English :
Halloween ball under the big top!
Hosted by Multi presta.
Come dressed up!
Organized by the Comité des fêtes de Lantriac
German :
Halloween-Ball im Festzelt!
Animiert von Multi presta.
Kommen Sie verkleidet!
Organisiert vom Festkomitee von Lantriac
Italiano :
Ballo di Halloween sotto il tendone!
Ospitato da Multi presta.
Venite in maschera!
Organizzato dal Comitato delle feste di Lantriac
Espanol :
Baile de Halloween bajo la carpa principal
Organizado por Multi presta.
¡Ven disfrazado!
Organizado por el Comité des fêtes de Lantriac
L’événement Bal d’Halloween Lantriac a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal