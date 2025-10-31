Bal d’Halloween Rustenhart
Bal d’Halloween Rustenhart vendredi 31 octobre 2025.
Bal d’Halloween
rue des violettes Rustenhart Haut-Rhin
Début : Vendredi 2025-10-31 21:00:00
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Passez la soirée au son des années 1980/2000 avec l’orchestre les Challenger ! Déguisement de rigueur !
Buvette et petite restauration sur place. Accès possible uniquement pour les > 16 ans. .
rue des violettes Rustenhart 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 7 71 10 03 68
