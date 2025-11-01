Bal d’Halloween Stomp and Go rue Andrevon Bourg-de-Péage
Bal d’Halloween Stomp and Go rue Andrevon Bourg-de-Péage samedi 1 novembre 2025.
Bal d’Halloween Stomp and Go
rue Andrevon Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage Drôme
Début : 2025-11-01 17:30:00
fin : 2025-11-01
2025-11-01
Stomp and Go, club de Country de Bourg-de-Péage, organise un bal d’Halloween, débutant et Vintage: pour bien bien entamer le mois de novembre, quoi de mieux qu’une bonne ambiance musicale?
rue Andrevon Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 70 38 93 stompandgo.jmdematte@gmail.com
English :
Stomp and Go, Bourg-de-Péage’s country club, is organizing a Halloween ball for beginners and vintage enthusiasts: what better way to get November off to a good start than with some good music?
German :
Stomp and Go, ein Country-Club in Bourg-de-Péage, organisiert einen Halloween-Ball, Anfänger und Vintage: Was gibt es Besseres als eine gute musikalische Stimmung, um den November zu beginnen?
Italiano :
Stomp and Go, il country club di Bourg-de-Péage, organizza un ballo di Halloween per i principianti e gli appassionati di vintage: quale modo migliore per iniziare bene il mese di novembre se non con un po’ di grande musica?
Espanol :
Stomp and Go, el club de campo de Bourg-de-Péage, organiza un baile de Halloween para principiantes y aficionados al vintage: ¿qué mejor manera de empezar bien noviembre que con buena música?
