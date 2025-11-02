Bal d’Halloween L’Atelier Vic-en-Bigorre

Bal d’Halloween L’Atelier Vic-en-Bigorre dimanche 2 novembre 2025.

Bal d’Halloween

L’Atelier 21 place du Corp Franc Pommies Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02 13:30:00

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-11-02

Bigorre Western Dance 65 vous invite à un bal country pour fêter Halloween.

Mettez vos plus beaux costumes, enfilez vos plus belles bottes et venez danser sur un air de country.

Plusieurs niveaux de difficultés de danse seront proposés.

.

L’Atelier 21 place du Corp Franc Pommies Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 18 04 40 87 bigorre.western.dance.65.vic@gmail.com

English :

Bigorre Western Dance 65 invites you to a country dance to celebrate Halloween.

Put on your best costumes and boots and come and dance to a country tune.

Several levels of dance difficulty will be offered.

German :

Bigorre Western Dance 65 lädt Sie zu einem Country-Ball ein, um Halloween zu feiern.

Ziehen Sie Ihre schönsten Kostüme an, schlüpfen Sie in Ihre besten Stiefel und tanzen Sie zu Country-Musik.

Es werden verschiedene Schwierigkeitsgrade des Tanzes angeboten.

Italiano :

La Bigorre Western Dance 65 vi invita a un ballo country per festeggiare Halloween.

Indossate i vostri migliori costumi e stivali e venite a ballare su una melodia country.

Saranno disponibili diversi livelli di difficoltà.

Espanol :

Bigorre Western Dance 65 te invita a un baile country para celebrar Halloween.

Ponte tus mejores disfraces y botas y ven a bailar al ritmo de una melodía country.

Habrá varios niveles de dificultad de baile.

L’événement Bal d’Halloween Vic-en-Bigorre a été mis à jour le 2025-10-21 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65