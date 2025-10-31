Bal d’Halloween Willer-sur-Thur

Bal d’Halloween Willer-sur-Thur vendredi 31 octobre 2025.

Bal d’Halloween

5 rue de la Grande Armée Willer-sur-Thur Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Vendredi 2025-10-31 20:00:00

Frissons, musique, rires et déguisements le Bal d’Halloween te promet une soirée épique !

Ambiance monstrueuse garantie ! Le Bal d’Halloween revient avec DJ, déguisements, buvette et fous rires. Une soirée pleine de frissons à ne pas manquer ! .

5 rue de la Grande Armée Willer-sur-Thur 68760 Haut-Rhin Grand Est lesrebellesdelathur@gmail.com

English :

Chills, music, laughter and masquerade costume: the Halloween Ball promises you an epic evening!

German :

Gänsehaut, Musik, Lachen und Kostüme: Der Halloween-Ball verspricht dir einen epischen Abend!

Italiano :

Brividi, musica, risate e vestiti in maschera: il Ballo di Halloween vi promette una serata epica!

Espanol :

Emociones, música, risas y disfraces: ¡el Baile de Halloween le promete una velada épica!

