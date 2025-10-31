Bal d’Halloween Willer-sur-Thur
Bal d’Halloween Willer-sur-Thur vendredi 31 octobre 2025.
Bal d’Halloween
5 rue de la Grande Armée Willer-sur-Thur Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Vendredi 2025-10-31 20:00:00
fin : 2025-10-31 23:59:00
2025-10-31
Frissons, musique, rires et déguisements le Bal d’Halloween te promet une soirée épique !
Ambiance monstrueuse garantie ! Le Bal d’Halloween revient avec DJ, déguisements, buvette et fous rires. Une soirée pleine de frissons à ne pas manquer ! .
5 rue de la Grande Armée Willer-sur-Thur 68760 Haut-Rhin Grand Est lesrebellesdelathur@gmail.com
English :
Chills, music, laughter and masquerade costume: the Halloween Ball promises you an epic evening!
German :
Gänsehaut, Musik, Lachen und Kostüme: Der Halloween-Ball verspricht dir einen epischen Abend!
Italiano :
Brividi, musica, risate e vestiti in maschera: il Ballo di Halloween vi promette una serata epica!
Espanol :
Emociones, música, risas y disfraces: ¡el Baile de Halloween le promete una velada épica!
L'événement Bal d'Halloween Willer-sur-Thur a été mis à jour le 2025-09-01