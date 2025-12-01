Bal d’hiver Salle Saint-Nicolas Granville

Bal d’hiver

Début : 2026-01-03 15:00:00

fin : 2026-01-03 20:00:00

2026-01-03

Pour guincher en breton mais pas que, Le Leurre vous invite à la danse avec Jan Myslikovjan, déjà rencontré lors des Enjambées, et à entrer dans la transe avec Hip-Noz, duo de Gwenael Kivijer et Frédéric Boulais.

Au programme

– 15h > Avant-Bal Initiation aux danses bretonnes par Hip Noz.

– 16h30 > Goûter partagé Venez avec vos meilleures recettes !

– 18h > Bal d’hiver.

Fin vers 20h…

Information et inscription sur leleurre.fr .

Salle Saint-Nicolas Rue Marine Dunkerque Granville 50400 Manche Normandie +33 6 63 23 65 03 dites@leleurre.fr

