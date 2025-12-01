Bal d’hiver Salle Saint-Nicolas Granville
Bal d’hiver Salle Saint-Nicolas Granville samedi 3 janvier 2026.
Bal d’hiver
Salle Saint-Nicolas Rue Marine Dunkerque Granville Manche
Début : 2026-01-03 15:00:00
fin : 2026-01-03 20:00:00
2026-01-03
Pour guincher en breton mais pas que, Le Leurre vous invite à la danse avec Jan Myslikovjan, déjà rencontré lors des Enjambées, et à entrer dans la transe avec Hip-Noz, duo de Gwenael Kivijer et Frédéric Boulais.
Au programme
– 15h > Avant-Bal Initiation aux danses bretonnes par Hip Noz.
– 16h30 > Goûter partagé Venez avec vos meilleures recettes !
– 18h > Bal d’hiver.
Fin vers 20h…
Information et inscription sur leleurre.fr .
Salle Saint-Nicolas Rue Marine Dunkerque Granville 50400 Manche Normandie +33 6 63 23 65 03 dites@leleurre.fr
