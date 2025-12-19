BAL D’HIVER Massegros Causses Gorges

BAL D’HIVER

Le Foyer rural de Saint Georges de Lévéjac vous invite au bal d’hiver du village !! Rendez-vous à la salle des fêtes du Massegros à partir de 20h30.

Salle des Fêtes Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie

English :

The Foyer rural de Saint Georges de Lévéjac invites you to the village winter ball! Meet at the salle des fêtes in Le Massegros from 8.30pm.

