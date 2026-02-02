Bal d’hiver

Nant Aveyron

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Le traditionnel bal d’hiver du Comité des fêtes de Nant.

Dès 19h, apéro Tapas

Dès 22h30, soirée avec DJ Jox

Au Petit Hall .

Nant 12230 Aveyron Occitanie comitedesfetesnant@gmail.com

English :

The Comité des fêtes de Nant?s traditional winter ball.

