Bal d’hiver Nant samedi 28 février 2026.

Nant Aveyron

Le traditionnel bal d’hiver du Comité des fêtes de Nant.
Dès 19h, apéro Tapas
Dès 22h30, soirée avec DJ Jox
Au Petit Hall   .

Nant 12230 Aveyron Occitanie   comitedesfetesnant@gmail.com

English :

The Comité des fêtes de Nant?s traditional winter ball.

