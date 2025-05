Bal d’ici Boeuf Trad – Piégut-Pluviers, 23 mai 2025 20:00, Piégut-Pluviers.

Bal d'ici Boeuf Trad 41 bis rue des alliés Piégut-Pluviers Dordogne

2025-05-23 20:00:00

Le bœuf trad de la Baleine devient un rendez-vous pour les danseur·euse·s de scottishes, cercles circassiens et autres bourrées.

41 bis rue des alliés

Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 02 91

English : Bal d’ici Boeuf Trad

Le b?uf trad de la Baleine becomes a rendezvous for dancers of scottishes, circus circles and other bourrées.

German : Bal d’ici Boeuf Trad

Der B?uf trad de la Baleine wird zu einem Treffpunkt für Tänzerinnen und Tänzer von Scottishes, Circles Circassiens und anderen Bourrées.

Italiano :

Il b?uf trad de la Baleine diventa un appuntamento per i ballerini di scottish, i circoli circensi e altre bourrées.

Espanol : Bal d’ici Boeuf Trad

El b?uf trad de la Baleine se convierte en cita de bailarines de scottishes, circos y otras bourrées.

