Invitation à danser avec Bab’El Dañs – Bal aux musiques d’ici et d’ailleurs

Le 25 juin 2025, une performance participative (danseur et DJ) se tiendra sur la Dalle Kennedy, invitant les passants à participer à un bal aux musiques d’ici et d’ailleurs.

Début : 2025-06-25T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-25T19:00:00.000+02:00

Dalle Kennedy kennedy Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine