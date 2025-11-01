Bal Disco et Halloween rue de la Gare Dompaire

Bal Disco et Halloween rue de la Gare Dompaire samedi 1 novembre 2025.

Bal Disco et Halloween

rue de la Gare Salle polyvalente Dompaire Vosges

Bal Disco et Halloween.

Animé par DJ FELIX.

N’oubliez pas de sortir vos plus belles tenues disco ou Halloween. Ambiance de folie assurée et pluie de cadeaux offerts par nos sponsors.

Possibilité de réserver en ligne sur la page Facebook du Rustic.Adultes

rue de la Gare Salle polyvalente Dompaire 88270 Vosges Grand Est +33 3 29 37 51 95

English :

Disco and Halloween ball.

Hosted by DJ FELIX.

Don’t forget to get out your best disco or Halloween outfits. Crazy atmosphere guaranteed and lots of gifts from our sponsors.

Book online on the Rustic’s Facebook page.

German :

Disco- und Halloween-Ball.

Moderiert von DJ FELIX.

Vergessen Sie nicht, Ihre schönsten Disco- oder Halloween-Outfits auszupacken. Eine ausgelassene Stimmung ist garantiert und es regnet Geschenke, die von unseren Sponsoren angeboten werden.

Online-Reservierungen sind auf der Facebook-Seite des Rustic möglich.

Italiano :

Discoteca e ballo di Halloween.

Condotto da DJ FELIX.

Non dimenticate di tirare fuori i vostri migliori abiti da discoteca o da Halloween. Atmosfera pazzesca garantita e tanti regali da parte dei nostri sponsor.

È possibile prenotare online sulla pagina Facebook del Rustic.

Espanol :

Disco y baile de Halloween.

Presentado por DJ FELIX.

No olvides sacar tus mejores disfraces de discoteca o Halloween. Ambiente loco garantizado y muchos regalos de nuestros patrocinadores.

Puedes reservar online en la página de Facebook del Rustic.

