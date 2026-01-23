BAL DISCO Fournels
BAL DISCO Fournels samedi 14 février 2026.
BAL DISCO
Salle des fêtes Fournels Lozère
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 23:00:00
fin : 2026-02-14 04:00:00
Date(s) :
2026-02-14
Bal organisé par le comité des fêtes de Fournels.
Salle des fêtes Fournels 48310 Lozère Occitanie +33 7 85 33 30 94
English :
Ball organized by the Fournels Festival Committee.
L’événement BAL DISCO Fournels a été mis à jour le 2026-01-23 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien