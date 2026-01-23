BAL DISCO

Salle des fêtes Fournels Lozère

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 23:00:00

fin : 2026-02-14 04:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Bal organisé par le comité des fêtes de Fournels.

Salle des fêtes Fournels 48310 Lozère Occitanie +33 7 85 33 30 94

English :

Ball organized by the Fournels Festival Committee.

L’événement BAL DISCO Fournels a été mis à jour le 2026-01-23 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien