Bal Disco Torcy-le-Grand
Bal Disco Torcy-le-Grand samedi 25 octobre 2025.
Bal Disco
salle communale Torcy-le-Grand Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 20:00:00
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
Le comité des fêtes organise un Bal Disco à la salle communale, à partir de 21h00 .
possibilité de se restaurer sur place avec un foodtruck sur place dès 20h! .
salle communale Torcy-le-Grand 76590 Seine-Maritime Normandie +33 6 36 74 63 73
English : Bal Disco
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Bal Disco Torcy-le-Grand a été mis à jour le 2025-09-07 par Office de Tourisme Terroir de Caux