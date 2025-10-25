Bal Disco Torcy-le-Grand

Bal Disco Torcy-le-Grand samedi 25 octobre 2025.

Bal Disco

salle communale Torcy-le-Grand Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 20:00:00

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Le comité des fêtes organise un Bal Disco à la salle communale, à partir de 21h00 .

possibilité de se restaurer sur place avec un foodtruck sur place dès 20h! .

salle communale Torcy-le-Grand 76590 Seine-Maritime Normandie +33 6 36 74 63 73

English : Bal Disco

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Bal Disco Torcy-le-Grand a été mis à jour le 2025-09-07 par Office de Tourisme Terroir de Caux