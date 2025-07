Bal | Domeyrat Domeyrat

Salle polyvalente Domeyrat Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : Vendredi 2025-07-18

2025-07-18

Bal à la salle polyvalente de Domeyrat organisé par l’association des Jeunes de Domeyrat animé par « La Réserve Discomobile » à partir de 23h.

Salle polyvalente Domeyrat 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 85 68 mairie.domeyrat@orange.fr

English :

Ball at the Domeyrat multi-purpose hall organized by the Domeyrat Youth Association, with entertainment by « La Réserve Discomobile » from 11pm.

German :

Ball in der Mehrzweckhalle von Domeyrat, organisiert von der Association des Jeunes de Domeyrat unter der Leitung von « La Réserve Discomobile » ab 23 Uhr.

Italiano :

Ballo presso la sala del villaggio di Domeyrat, organizzato dall’Associazione giovanile di Domeyrat e interpretato da « La Réserve Discomobile » a partire dalle 23.00.

Espanol :

Baile en el salón del pueblo de Domeyrat, organizado por la Asociación Juvenil de Domeyrat e interpretado por « La Réserve Discomobile » a partir de las 23.00 horas.

