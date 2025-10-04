Bal d’ouverture du festival de la Parentalité Espace Culturel Montmartin-sur-Mer

Bal d’ouverture du festival de la Parentalité Espace Culturel Montmartin-sur-Mer samedi 4 octobre 2025.

Bal d’ouverture du festival de la Parentalité

Espace Culturel 16 Rue du Clos Montmartin-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 16:30:00

fin : 2025-10-04 18:30:00

Date(s) :

2025-10-04

Bal d’ouverture du festival

Inauguration, goûter, spectacle Ti Canaille de la Cie Olifan à l’espace culturel de Montmartin-sur-Mer. .

Espace Culturel 16 Rue du Clos Montmartin-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 7 69 58 69 05 tillounmontmartin@gmail.com

English : Bal d’ouverture du festival de la Parentalité

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Bal d’ouverture du festival de la Parentalité Montmartin-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-03 par Coutances Tourisme