Bal d’ouverture du festival de la Parentalité Espace Culturel Montmartin-sur-Mer samedi 4 octobre 2025.
Espace Culturel 16 Rue du Clos Montmartin-sur-Mer Manche
Début : 2025-10-04 16:30:00
fin : 2025-10-04 18:30:00
2025-10-04
Inauguration, goûter, spectacle Ti Canaille de la Cie Olifan à l’espace culturel de Montmartin-sur-Mer. .
Espace Culturel 16 Rue du Clos Montmartin-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 7 69 58 69 05 tillounmontmartin@gmail.com
