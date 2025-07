Bal du 13 Juillet 2025 à Cambremer Cambremer

Bal du 13 Juillet 2025 à Cambremer Cambremer dimanche 13 juillet 2025.

Bal du 13 Juillet 2025 à Cambremer

Place de l’Église Cambremer Calvados

Début : 2025-07-13 19:00:00

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Fête Nationale du 13 juillet, c’est à Cambremer !

Feu d’artifice, restauration et bal.

Soutenus par la Mairie de Cambremer et le Crédit Agricole, la caserne de pompiers de Cambremer et l’UCAE (l’Union des commerçants) vous invitent à guincher dès 19 h en attendant l’incontournable explosion de couleurs pour une soirée (encore) inoubliable !

Place de l’Église Cambremer 14340 Calvados Normandie +33 2 31 63 03 36

English : Bal du 13 Juillet 2025 à Cambremer

Fête Nationale on July 13, it’s in Cambremer!

Fireworks, food and dancing.

With the support of the Cambremer town council and Crédit Agricole, the Cambremer fire station and UCAE (the local merchants’ union) invite you to get your groove on at 7pm, as you await the inevitable explosion of colors for an unforgettable evening!

German : Bal du 13 Juillet 2025 à Cambremer

Nationalfeiertag am 13. Juli findet in Cambremer statt!

Feuerwerk, Essen und Tanz.

Unterstützt von der Stadtverwaltung Cambremer und dem Crédit Agricole laden die Feuerwehr Cambremer und die UCAE (Union des commerçants) Sie ein, ab 19 Uhr in Erwartung der unvermeidlichen Farbexplosion das Tanzbein zu schwingen und einen (noch) unvergesslichen Abend zu erleben!

Italiano :

Festa nazionale il 13 luglio, a Cambremer!

Fuochi d’artificio, cibo e balli.

Con il sostegno del Comune di Cambremer e del Crédit Agricole, la caserma dei vigili del fuoco di Cambremer e l’UCAE (l’associazione dei commercianti locali) vi invitano a scatenarvi alle 19.00, prima dell’inevitabile esplosione di colori che darà vita a un’altra serata indimenticabile!

Espanol :

Fiesta Nacional el 13 de julio, ¡en Cambremer!

Fuegos artificiales, comida y baile.

Con el apoyo del ayuntamiento de Cambremer y del Crédit Agricole, el parque de bomberos de Cambremer y la UCAE (Unión de Comerciantes de Cambremer) le invitan a bailar a partir de las 19:00 horas, antes de la inevitable explosión de color que dará lugar a otra velada inolvidable

