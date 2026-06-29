Bal du 13 juillet 2026 Brides-les-Bains
Bal du 13 juillet 2026 Brides-les-Bains lundi 13 juillet 2026.
Brides-les-Bains
Bal du 13 juillet 2026
Parc Thermal Brides-les-Bains Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13 01:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Brides-les-Bains prend un temps d’avance pour la fête du 14 juillet, qui aura lieu ici le 13.
.
Parc Thermal Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com
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English :
Brides-les-Bains is getting a head start on the July 14th festivities, which take place here on the 13th.
L’événement Bal du 13 juillet 2026 Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains
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