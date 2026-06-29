Brides-les-Bains

Bal du 13 juillet 2026

Parc Thermal Brides-les-Bains Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13 01:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Brides-les-Bains prend un temps d’avance pour la fête du 14 juillet, qui aura lieu ici le 13.

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Parc Thermal Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com

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English :

Brides-les-Bains is getting a head start on the July 14th festivities, which take place here on the 13th.

L’événement Bal du 13 juillet 2026 Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains